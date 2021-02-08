ضاحي خلفان يتحدث عن "مسخرة" في أمريكا و"كارثة سياسية"

تطرق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق للقرارات الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا عن "مسخرة" تحدث في الولايات المتحدة و"كارثة سياسية".

وفي تغريدات له على موقع "تويتر"، علق خلفان على قرارات بايدن التي قال إنها هدمت ما اتخذه سابقه دونالد ترامب.

وقال: "كنا دائما نقول أن دول العالم الثالث إذا أتى مسؤول أو حاكم هدم ما اتخذه سابقه من قرارات وكنا نضرب المثل بقرارات الحكومات في دول العالم الأول ..وكيفية احترامها...صارت بعض دول العالم الأول اسوأ من دول العالم الثالث.!!!".

كنا دائما نقول ان دول العالم الثالث اذا اتى مسؤول او حاكم هدم ما اتخذه سابقه من قرارات وكنا نضرب المثل بقرارات الحكومات في دول العالم الأول ..وكيفية احترامها...صارت بعض دول العالم الأول اسوأ من دول العالم الثالث.!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 8, 2021

وتابع: "لم أكن أتوقع أن الصراع بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري سيصل يوما إلى حد المسخرة".

وقال إنه كان يظن أن "قرارات الحكومة الأمريكية لها ثقلها واعتبارها واحترام هيبتها"، معتبرا أنه صراع الحزبين بات يمثل "صراعات شخصية".

لم اكن اتوقع أن الصراع بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري سيصل يوما الى حد المسخرة..كنت اظن ان قرارات الحكومة الامريكية لها ثقلها واعتبارها واحترام هيبتها..واذا بها تمثل صراعات شخصية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 8, 2021

ومضى بقوله: "إذا رأيت مثلما رأيت من صراعات شخصية كالتي حدثت في أمريكا مؤخرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري فاعلم أن ذلك يعد ظاهرة من ظواهر التخلف".

اذا رأيت مثلما رأيت من صراعات شخصية كالتي حدثت في امريكا مؤخرا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري فاعلم ان ذلك يعد ظاهرة من ظواهر التخلف. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 8, 2021

وختم خلفان تغريداته بالقول: "عندما تكون قرارات لرئيس لأمريكا حبرا على ورق...تتغير في يوم و ليلة هذه كارثة سياسية".

عندما تكون قرارات لرئيس امريكا حبرا على ورق...تتغير في يوم و ليلة هذه كارثة سياسية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 8, 2021

ويتبع الرئيس جو بايدن نهجا مغايرا لسلفه ترامب، في عدد من الملفات أبرزها الهجرة والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأعلن بايدن مؤخرا أن بلاده لن تقدم مزيدا من الدعم للحرب في اليمن، ولا تعتزم تصنيف جماعة "أنصار الله" كجماعة إرهابية، كما أبدى استعداد واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.