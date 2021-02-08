شاب أمريكي يدفع حياته ثمنا لمقلب

لقي معد مقالب أمريكي مصرعه، بعدما أطلق النار عليه خلال إعداده وصديقه مقلبا يجسد عملية سطو بالسكاكين، في ولاية تينيسي الأمريكية.

ووقع الحادث في مدينة ناشفيل، حيث قام الشاب تيموثي ويلكس وصديقه بلعب مقلب على مجموعة من الأشخاص في ساحة انتظار السيارات لمحاكاة عملية سطو بالسكاكين، لم يقدر المتواجدين في الساحة المقلب، وأخذ أحدهم سلاحا وأطلق النار على ويلكس.

من جانبه قال مطلق النار للشرطة إنه لا يعلم بأمر المقلب واعتقد أن حياته في خطر، لذا سارع بإشهار سلاحه.

Timothy Wilks Wiki - Timothy Wilks Bio

Timothy Wilks was shot and killed in the parking lot of Urban Air indoor trampoline park on Friday evening in Nashville, Tennessee, NBC News reported.



Nashville police are investigating a fatal shooting thathttps://t.co/P9DuVmCAlr pic.twitter.com/6I9VFLmuuz — Daily Wikis (@DailyWikis) February 8, 2021

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولم يتم توجيه أي تهم بعد إإى الجاني. وفقا لموقع "إن بي سي نيوز".