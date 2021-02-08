"غوغل" يحتفي بذكرى ميلاد فنانة مصرية كبيرة

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة، شادية، الـ90 الذي يوافق اليوم 8 فبراير/شباط.

ووضع محرك البحث صورة شادية على الصورة الرئيسية لصفحته الأساسية، وخلفية سينمائية احتفالا بذكراها.

يحتفل شعار Google اليوم بالذكرى ال٩٠ لميلاد الفنانة شادية.

شاركنا أبرز أعمالها الفنية. https://t.co/em4yZAl9Ki pic.twitter.com/LNuI635GC5 — GoogleArabia (@GoogleArabia) February 8, 2021

يذكر أن المطربة والممثلة المصرية، شادية، واحدة من أهم وأشهر نجمات العالم العربي، برعت في الغناء والتمثيل في آن، وقدمت العديد من الأفلام المصرية والعربية المهمة، ورحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عمر 86 سنة‎.

ولدت شادية، أو "فاطمة" أحمد كامل شاكر، في 8 فبراير/شباط 1931 بمدينة القاهرة، وقدمت عشرات الأفلام، أهمها "شىء من الخوف" و"شباب امرأة" و"الزوجة 13" و"مراتى مدير عام" و"ميرامار".

ولشادية مسرحية واحدة فقط، ولكنها تركت علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، وهي مسرحية ريا وسكينة.

وقدمت شادية عشرات الأغاني المهمة، لكن يذكر أن لها أغان وطنية مهمة أيضا، مثل "يا حبيبتى يا مصر" و"مصر اليوم في عيد".