"دويتو غنائي"... المتحدث باسم نتنياهو يكشف أول تعاون فني إسرائيلي مغربي

كشف عوفير غندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أول تعاون فني إسرائيلي مغربي.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، أكد من خلالها أن المطرب الإسرائيلي، إلكانا مارزيانو، والمطربة المغربية سناء محمد، يؤديان معا الأغنية "جونيمار".

تعاون فني إسرائيلي-مغربي أول: المطرب الإسرائيلي إلكانا مارزيانو والمطربة المغربية سناء محمد يؤديان معا الأغنية "جونيمار". تطلق هذه الأغنية الجميلة بعد الأغنية "أهلا بك" الناجحة التي أداها إلكانا مع المطرب الإماراتي وليد الجاسم.



الفن جسر للسلام وللصداقة.https://t.co/UVhB7amtjt — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 8, 2021

وذكر عوفير غندلمان أن هذه الأغنية أو "الدويتو" الغنائي تأتي بعد أغنية ناجحة تسمى "أهلا بك"، أداها إلكانا مع المطرب الإماراتي وليد الجاسم، مدعيا أن "الفن جسر للسلام وللصداقة".

وفي السياق نفسه، سبق أن غرد غندلمان، معلقا: "العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم، معا في كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين".

وأعلن المغرب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي #وليد_الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين.



الأغنية بتجنن. شاهدوها هنا: https://t.co/ki5ItPLEQX — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 1, 2020

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.