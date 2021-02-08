اكتشاف هيكل عظمي عمره آلاف السنين بعد الإبلاغ عن جريمة

وتبين أن الرجل اكتشف آثارا تعود لآلاف السنين، وقالت الشرطة في بيان، اليوم الاثنين، عثر الرجل يوم السبت الماضي على هيكل بشري في منطقة إرغولدينغ وأخطر الشرطة.

ورافق رجال الشرطة الباحث إلى مكان الاكتشاف، حيث تحققوا من أن الهيكل هو لرجل بالغ لا يمثل حالة تخص شرطة البحث الجنائي، بحسب صحيفة "فرانكن بوست" الألمانية.

وحسب البيان، من المتوقع أن يتراوح عمر هذا الهيكل بين 4200 و4800 عام، ويقع مكان اكتشاف الهيكل بالقرب من مقبرة رومانية تم اكتشافها نهاية حقبة سبعينيات القرن الماضي.