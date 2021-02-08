غراء الغوريلا يورط فتاة ويثير فضول مستخدمي الإنترنت... فيديو

بعد أكثر من 15 غسلة وعلاجات مختلفة ورحلة إلى غرفة الطوارئ، ما زال شعر تيسيكا براون لا يتزحزح. وأثار الموقف فضول مستخدمي الإنترنت.

نشرت تيسيكا فيديو على "تيك توك" شرحت فيه معضلتها واستقطبت عددًا كبيرًا من المتابعين والمهتمين بأسلوب علاج هذه المشكلة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فقد أسرت محنة تيسيكا براون مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قرارها استخدام غراء الغوريلا بدلاً من رذاذ الشعر وسعيها الذي استمر لمدة شهر للتراجع عن تسريحة شعر أصبحت دائمة على ما يبدو.

بدأ كل شيء عندما نفد رذاذ شعر السيدة براون المعتاد، (Got2b Glued). اختارت استخدام منتج مختلف كان في متناول اليد لتسريح شعرها يدعى "غوريلا سبراي" وهو عبارة عن لاصق (غراء).

وقالت تيسيكا: ""فكرة سيئة، سيئة، سيئة"، وحذرت الآخرين من ارتكاب نفس الخطأ".

بعد أكثر من 15 غسلة وعلاجات مختلفة ورحلة إلى غرفة الطوارئ، لم يتحرك شعرها بعد.

قالت في الفيديو: "شعري ما يزال هكذا منذ حوالي شهر إلى الآن، إنه ليس اختياري".

أثار حادث شعر السيدة براون فضول مستخدمي الإنترنت الذين انخرطوا في ورطتها وجعلوها مصب اهتمامهم تقريبًا، وتركوا رسائل تشجيع وأفكار في التعليقات.