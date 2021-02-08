الشرطة السعودية تعثر على فتى سوري مفقود منذ 12 يوما

استطاعت الشرطة السعودية، اليوم الاثنين، العثور على فتى سوري عمره 14 عاما متغيب منذ 12 يوما.

وفقد الفتى السوري عندما خرج برفقة شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، مخرج 24، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة، ليعثر عليه اليوم وهو بصحة جيدة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضح والد الفتى، أنه عثر على ابنه وهو بصحة جيدة، مقدما شكره لجميع من ساهم ‏في العثور عليه.

وثمن والد الفتى جهود الشعب السعودي والمقيمين، مقدما شكره الجزيل لقسم شرطة السويدي والجهات المعنية الأخرى على جهودهم واهتمامهم حتى العثور على ابنه.