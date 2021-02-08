الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

تداولت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، صورا من حفل زفاف الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود.

وظهر في الصور معز مسعود وحلا شيحة وبعض الأقارب أبرزهم الفنانة هنا شيحة.

ونشرت حلا شيحة صورة من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلة "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

💍 حلا شيحة عبر انستغرام 💬 "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا.."...



التفاصيل : https://t.co/hmWUAaNuaq pic.twitter.com/ldPXvgi13u — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 8, 2021

بدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو/حزيران عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستغرام"، صورة له ممسكا "جيتار"، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

الصور الأولى من عقد قران حلا شيحة و معز مسعود ❤️.. ألف مبروك😍💍#TeNTV pic.twitter.com/MLZF29oe4M — TeN TV (@TeNTVEG) February 8, 2021

بعد ذلك بفترة أثير جدلا استمر على مدار أيام حول ارتباط شيحا بمسعود، ولم تعلق حلا شيحة وقتها بالإيجاب أو النفي، ووقتها رد الفنان التشكيلى أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته موضحا أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيرًا إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".