وزيرة الأولمبياد: يحتاج المنظمون استعادة الثقة بعد تعليقات موري السلبية عن النساء

قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة الأولمبياد اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن "منظمي الألعاب يحتاجون إلى استعادة الثقة بعد تعليقات من يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 عن النساء تسببت في غضب عارم".

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد، عن أن قرابة 60 في المئة من اليابانيين يعتقدون أن موري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو غير جدير بتولي منصبه.



وأثار موري (83 عاما) عاصفة من الجدل داخل وخارج اليابان بسبب تصريحاته بأن النساء يتحدثن كثير ا.

وتلك التعليقات أدلى بها خلال اجتماع للجنة الأولمبية اليابانية وتراجع عنها لاحقا واعتذر لكنه رفض الاستقالة من منصبه.

وفي هذا الصدد، قالت حاكمة طوكيو، يوم الجمعة الماضي، إن الأولمبياد تواجه "مشكلة كبيرة" بعد تصريحات رئيس اللجنة المنظمة.

وقالت الحاكمة يوريكو كويكي: "مهمة (حكومة طوكيو) واللجنة المنظمة هي الاستعداد لألعاب آمنة ونحن نواجه مشكلة كبيرة"، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الذي أرجىء لعام، حتى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا، أكدت في وقت سابق عزمها على إقامة الحدث رغم استمرار تفشي "كوفيد-19"، لكنها لم تستبعد فرضية أن يغيب الجمهور.