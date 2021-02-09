شاب سعودي ينقذ بريطانيا من الغرق والقنصل البريطاني يشيد ببطولته..فيديو وصور

أشاد القنصل البريطاني في المملكة العربية السعودية ببطولة الشاب السعودي الذي أنقذ رجلا بريطانيا من الغرق.

وعلق القنصل البريطاني في مدينة جدة، على مقابلة المبتعث السعودي، تركي الشمري، بتغريدة وصفه فيها بالشجاع وبأن ما قام به قد أقام صداقة جديدة بريطانية / سعودية.

قائلا "شاب شجاع، وأنا متأكد من أنه أقام صداقة بريطانية / سعودية جديدة. "، ليقوم الشمري بإعادة نشر التغريدة.

شاب شجاع، وأنا متأكد من أنه أقام صداقة بريطانية / سعودية جديدة.

🇬🇧🙏🇸🇦 https://t.co/9acLxvj7Y0 — Seif Usher 🇬🇧 🇸🇦 سيف اشر (@seifusher) February 7, 2021

هذا ونشرت زوجة الرجل البريطاني مقطعا مصورا وعددا من الصور عبر صفحتها على "فيسبوك"، خلال لحظة زيارتها رفقة زوجها وابنتها الى مسكن الشمري مقدمين له الهدايا.

قائلة "هذا هو تركي، هو بطل وهو رجل رائع، أنقد حياة دين لوي (زوجها) أنقذ حياة والد ايلى وشريكي، لم نستطع شكره كفاية واشترى لنا هدايا، يا له من رجل متواضع، أعني أننا نريد تقديم العالم له ولكنه رفض هدية دين ما عدا البالونات والرسالة وقال إنه إنسان يقوم بعمل إنساني، أحبه جدا".

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، صورا للشاب السعودي، قائلا "المبتعث البطل تركي الشمري قام بإنقاذ بريطاني من الغرق، هذه المواقف ليست بغريبة عن أبناء الوطن فتلك من أخلاقنا وتربيتنا منذ الصغر وجسد أخي تركي ذلك بالأفعال ويستحق على موقفه الشكر والاحترام والتقدير والتكريم فنحن نفتخر به وبأمثاله من أبناء الوطن".