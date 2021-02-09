مدته 5 ثوان.. موقع "ريديت" ينفق ميزانيته الإعلانية على أقصر إعلان.. فيديو

وبحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن الموقع بث إعلانه الذي وصلت مدته لخمس ثوان فقط،، وحثَّ خلاله المشاهدين على إيقاف أجهزة التلفزيون الخاصة بهم لقراءة نص الإعلان.

وأضافت الصحيفة أن تكلفة إعلان "السوبر بول" لمدة 30 ثانية هذا العام نحو 5.5 مليون دولار، وفقاً لمجلة Variety، وهو ما يعني أن تكلفة إعلان "ريديت" بلغت نحو 915 ألف دولار.

وجاء في الإعلان "إذا كنت تقرأ هذا، فإن ذلك يعني أن رهاننا قد آتى ثماره بالفعل. الوحدات الإعلانية الكاملة أثناء المباراة الكبرى باهظة الثمن، لذلك لم نتمكن من شراء وحدة كاملة. لكننا قدحنا التفكير للوصول إلى هذه الفكرة وقررنا إنفاق ميزانيتنا التسويقية بالكامل على خمس ثوانٍ من البث.إذا كان هناك شيء تعلمناه مما حدث الأسبوع الماضي، فهو أن المكافحين يمكنهم تحقيق أي شيء تقريباً إذا اجتمعوا حول فكرة مشتركة"، مضيفاً: "من يدري ربما تصبح أنت السبب في إضافة كتب الاقتصاد الرسمية لفصلٍ عن tendies، وهي اختصار لعبارة "عطاءات الدجاج" في لغة wallstreetbets، وتستخدم كإشارة عامية إلى تحقيق الأرباح في التداولات. وربما تساعد السوبر بول في أن يصبح وسيلة لإدراك العالم عظمة رواد موقع ريديت. وربما حتى توقف شاشة تلفزيونك لقراءة هذا الإعلان الذي يستغرق 5 ثوان. تحدث الأشياء العظيمة عندما يحتشد الناس وراء شيء يهتمون به حقاً. وهناك مكان لهذا الاحتشاد والتجمع، إنه يسمى (ريديت) "Reddit.

يذكر بأن مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين، نظمت نفسها عبر منصة التواصل الاجتماعي "ريديت"، وقررت تكثيف عمليات الشراء والتوقف عن بيع حيازتهم من أسهم عدد من الشركات والعملات النقدية مما أدى لإرتفاع بعض الأسهم المنخفضة كما حدث مع أسهم "جيم ستوب".