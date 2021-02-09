"كورونا لم تصمد بوجه حب استمر 60 عاما"...لقاء زوجين أجبرا على الانفصال بسبب الحجر..فيديو

التم شمل زوجين، اقترنا منذ أكثر من 60 عاماً، للمرة الأولى بعد أن قضيا 12 شهرا بعيدين عن بعض بسبب جائحة فيروس كورونا.

ففي مشهد مؤثر التقى ستانلي هاربور (83 عاما) وزوجته مافيس (81 عاما)، معا لأول مرة بعد مرور عام من انفصالهما بسبب إجراءات كورونا الخاصة.

انتقل ستانلي إلى دار الرعاية في سبتمبر/أيلول عام 2019، بسبب تدهور حالة الخرف التي أصابته، وبسبب قيود كوفيد على دار الرعاية، عجزت مافيس عن الذهاب لزيارة زوجها لمدة عام كامل.

وقررت مافيس الانضمام إلى زوجها الحبيب كمقيمة في دار الرعاية بسبب مخاوفها الصحية.

وبعد فترة عزل استمرت لـ14 يوما، استمتع الأجداد بلم شمل تملؤه الدموع، صوّره فريق دار الرعاية، ليُبكي جميع الحاضرين.

يذكر بأن ستانلي ومافيس، تزوجا في أوائل الستينيات، ولديهم ابنان هما بيتر ونيل، وثلاثة أحفاد، بحسب ما نقل موقع "ديلي ميل".