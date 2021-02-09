رغم عرضه قبل 33 عاما... محمد رمضان يكرر أشهر مشاهد أميتاب باتشان

أعاد الفنان المصري، محمد رمضان، إلى الأذهان مشهد شهير للفنان الهندي المعروف، أميتاب باتشان، في فيلمه "غانغا"، الذي كان يعرض على التلفزيون المصري في تسعينيات القرن الماضي.

ونشر رمضان على حسابه الرسمي في "انستغرام"، اليوم الثلاثاء، صورة له من كواليس مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وظهر فيها وهو يحمل تمساحا كبيرا.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

الغريب أن رمضان يكرر المشهد نفسه الذي سبق أن قام به باتشان في فيلمه "لقاء الجبابرة"، أو "غانغا"، الذي أنتج في عام 1988، وهو من أشهر أفلام أميتاب باتشان، وربما من أفضل وأشهر الأفلام الهندية، حيث يظهر فيه وهو يحمل على ظهره تمساحا كبيرا.

ويدخل محمد رمضان سباق رمضان المقبل 2021، بمسلسل تحت عنوان "موسى"، ويشاركه البطولة، كل من سمية الخشاب وإيمان العاصي وهبة مجدي وعبير صبري وسيد رجب ورياض الخولي.