بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ... "كاف" يوجه رسالة للأهلي 

بعث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة إلى النادي الأهلي المصري بعد خسارته، مساء أمس الاثنين، أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ونشر "الكاف" رسالة بحسابه الرسمي على "فيسبوك"، أشاد فيها بالمستوى الطيب الذي أداه الأهلي أمام الفريق الألماني، رغم خسارته بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس، ضمن منافسات بطولة العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال "كاف" في رسالته:

أداء جيد من الأهلي، ممثل إفريقيا، في مواجهة بايرن في كأس العالم للأندية.

وأضاف: "القارة السمراء تفتخر بكم".

وسجل هدفي نادي بايرن ميونيخ الألماني، ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 17 و85، ويلتقي بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل، تيغريس المكسيكي.

ومن جهة أخرى، يلتقي الأهلي المصري بنظيره بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، أيضا، للمنافسة على المركز الثالث.

وسبق أن حصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة ذاتها عام 2006، بعدما نجح فى تحقيق الفوزعلى فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية عام 2012 بعد خسارته من مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.