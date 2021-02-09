الموت يغيب الإعلامي السعودي صلاح مخارش

توفي الإعلامي السعودي صلاح مخارش، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية عانى منها، مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة، محل إقامته.

وكان مخارش يعاني من أزمة صحية قبل أسبوع، وأجرى عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتين ومحاولة علاج لتعب عضلة القلب وتنظيم مستقبلي للتغذية، بحسب تغريدة له قبل أيام، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

الحمد لله على كل حال، والشكر لله ثم لكم ودعواتكم الصادقة ،سأغادر المستشفى باذن الله خلال ال 48 ساعة بعد الازمة الصحية التي داهمت قلبي وترتب عليها عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتان ومحاولة علاج لتعب عضلة القلب وتنظيم مستقبلي لتغذيتنا وصدورنا وضغطنا والامتناع عن التدخين 🙏 pic.twitter.com/rTTyIjVAlz — صلاح مخارش (@mekarsh) February 4, 2021

وكانت آخر تغريدة، غرد بها الإعلامي الراحل، قبل ساعات قليلة، عن مسبار الأمل الإماراتي الذي يصل إلى المريخ.

#مسبار_الأمل

من الامارات أرض العرب

لكل العرب بكل الحب والفخر .

حفظ الله قيادتنا.

والحمد لله على نعمة الامارات. pic.twitter.com/6oHCWdHszM — منصور لوتاه (@mansoorlootah) February 8, 2021

عرف الراحل صلاح مخارش بخبرته الكبيرة في الإعلام، وعمل قبل وفاته مستشارا في قناة "الغد المشرق اليمنية"، التي تبث من الإمارات، وسبق له العمل كصحفي في المملكة العربية السعودية، وله مشوار مهني حافل بدأه بالعمل بجريدة "الجزيرة" في الرياض عام 1987، إلى أن انتقل إلى مكتب الجريدة نفسها بجدة عام 1995م.

وكان الإعلامي الراحل، مسؤولا عن إذاعة "إم بي سي إف أم" منذ عام 2004، وترأس أول مكتب لمجلة "روتانا" بجدة، وكان من أبرز مؤسسي قناة "روتانا" منذ بداية انطلاقتها عام 2005.