"ناسا" تقتبس بيت شعر للمتنبي لتهنئة الإمارات على "مسبار الأمل"

واقتبست وكالة "ناسا" بيت شعر من قصيدة لشاعر العربية الأول وأديبها الفذ أبو الطيب المتنبي.

ونشرت "ناسا" من خلال صفحة مركبة "بيرسيفيرينس روفر" المتجهة إلى المريخ والتابعة للوكالة، تغريدة موجهة لمهمة "مسبار الأمل" كتبت فيها: "تهانينا على وصولك إلى المريخ! كما قال الشاعر المتنبي: إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ.. فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ".

NASA has inspired millions of young people around the world over the decades. And while we're delighted to have made it here to Mars, it's humbling to think that we will soon be joined by @NASAPersevere and find ourselves in such exalted company. Godspeed! — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

وردت مهمة "مسبار الأمل" على ناسا في تغريدة كتبت فيها: "ألهمت وكالة ناسا ملايين الشباب حول العالم على مر العقود.. وبينما يسعدنا أن نكون قد وصلنا إلى كوكب المريخ، نشعر بالتواضع عندما نفكر في أن مركبة بيرسيفيرينسس ستنضم إلينا قريبا، وسنجد أنفسنا في حضور شراكة رفيعة كهذه. كل التوفيق!".

ووصل "مسبار الأمل" الإماراتي، أمس الثلاثاء، بنجاح إلى مدار كوكب المريخ، لتكون الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ على الإطلاق.

كانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" علقت على وصول "مسبار الأمل" إلى وجهته، حيث قالت، إن "مهمة (مسبار الأمل) نجحت بالفعل بغض النظر عن نتائج سائر مراحل المهمة ونهنئ دولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم".