تطوير إكسسوار جديد للهاتف الذكي للكشف عن "كورونا"

طور فريق من العلماء الفرنسيين جهازا تشخيصيا يسمى "كورديال فور كوفيد"، قادر على اكتشاف وجود فيروس كورونا في غضون دقائق باستخدام الهاتف الذكي.

العلماء في معهد الإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا النانو (IEMN)، قاموا بتطوير الجهاز الذي يشبه محرك أقراص فلاش، حيث يتم إدخال شريط به عينة مأخوذة بواسطة مسحة من أنف المريض.

ثم يتم توصيل الجهاز المزود بمستشعر خاص مدمج بالهاتف الذكي، وبعد 10 دقائق تظهر نتيجة الاختبار على شاشة الجهاز.

وقالت قائدة فريق البحث، الأستاذة سابيننا شونريتز "يجب أخذ العينة من قبل متخصص. ونحن نعمل على تحسين الإجراء، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون من الممكن إجراء نفس التحليل باستخدام اللعاب. نحن الآن بصدد تأكيد هذه الاختبارات باستخدام PCR. نحن نعلم أن اختبارنا يعطي 88% تطابقا مع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية والإيجابية، وهو أمر جيد جدا".

هذا ويجري العلماء بالفعل محادثات مع مصنعي الإلكترونيات، كما أنهم يأملون في إمكانية إنشاء الإنتاج التسلسلي للجهاز بعد فترة وجيزة من اكتمال دورة اختبار النموذج الأولي، والتي ستستمر عدة أسابيع أخرى.

لا يزال تاريخ البدء المقدر وسعر التجزئة للجهاز مجهولين، بحسب ما نشر موقع 4pda.