"غوغل" يحتفي بذكرى ميلاد كاتب رواية "دكتور جيفاغو"

قام محرك البحث "غوغل" بتكريم الكاتب والشاعر الروسي، بوريس باسترناك، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، وذلك بوضع صورة له على الصفحة الرئيسية.

وبحسب بيان الموقع فقد تم استيحاء صورة الكاتب من روح أشهر كتاباته "فبراير.. أخرج الحبر وابكِ".

يذكر بأن باسترناك ولد في موسكو في 10 فبراير 1890، وهو مؤلف قصائد "في كل شيء أريد الوصول إلى القاع" و"ليلة الشتاء" و"مونولوج هاملت".

في عام 1958 حصل على جائزة نوبل في الأدب عن روايته دكتور جيفاغو، التي نشرت لأول مرة في إيطاليا عام 1957 ثم في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

في أغسطس 2019، قدم وزير الثقافة الأسبق فلاديمير ميدينسكي للمخرج كوينتين تارانتينو في موسكو نسخة طبق الأصل من أول كتاب من قصائد بوريس باسترناك، "التوأم في الغيوم" ، الذي صدر عام 1913.

ويعتبر تارانتينو من المعجبين بأعمال باسترناك، بحسب ما نقل موقع m24.