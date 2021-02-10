هل يجوز قانونا؟... شرط منع الحمدان من المشاركة أمام الشباب

علق خالد أبو راشد، الخبير القانوني، على شرط عدم مشاركة اللاعب عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال الحالي، أمام فريقه السابق الشباب.

وقال أبو راشد، إن الشرط الذي حدده خالد البلطان رئيس الشباب، باطل وغير ملزم لأنه غير قانوني، بحسب تصريحاته لقناة "العربية".

وأضاف أبو راشد أن شرط عدم مشاركة الحمدان أمام الشباب لا يوجد له نص في لائحة الاحتراف السعودية.

وأوضح أن الشرط "باطل لأنه لا يتوافق مع النظام، ولو لم يلتزم الهلال به لا يمكن معاقبته".

وتابع أنه "لا توجد ضمانات بتنفيذ شرط عدم مشاركة عبد الله الحمدان أمام الشباب ولكن من الممكن أن يلتزم الهلال بها أدبيا".

يشار إلى أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع عبد الله الحمدان، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب في يناير الماضي، وقامت الإدارة الهلالية بشراء عقد اللاعب ليمثل الفريق من الفترة الشتوية.

وقرر خالد البلطان وضع شرط لقبول التنازل عن المدة المتبقية من عقد الحمدان، ينص على عدم مشاركته مع الهلال ضد فريقه السابق الشباب.