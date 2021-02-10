كيف تحصل على أهم الفيتامينات للجسم؟

موقع "ميديكال إنفو" الطبي، رصد في تقرير، أنواع الفيتامينات المطلوبة للجسم والمصادر التي تحتويها.
1- فيتامين أ A
2- فيتامين ب1
وتشمل مصادر فيتامين ب1 الجيدة: الخميرة، واللحم، والحبوب، وبذور عباد الشمس، والأرز البني، الجاودار الكامل الحبة، والهليون، واللفت، والقرنبيط، والبطاطس، والبرتقال، والكبد، والبيض
3- فيتامين ب2
تشمل المصادر الجيدة: الهليون، والموز، وفاكهة الكاكا، والبامية، والسلق، والحليب، واللبن، واللحم، والبيض، والأسماك، والفاصوليا الخضراء
4- فيتامين ب3
وتشمل المصادر الجيدة: الكبد، والقلب، والكلى، والدجاج، ولحم البقر، والأسماك (سمك التونا وسمك السلمون)، والحليب، والبيض، والأفوكادو، والتمر، والطماطم، والخضروات الورقية، والبروكلي، والجزر، والبطاطا الحلوة، والهليون،.....
5- فيتامين ب 5
6- فيتامين ب 6
وتشمل المصادر الجيدة: اللحوم، والموز، والحبوب الكاملة، والخضروات، والمكسرات.
يذكر وأنه عندما يجف الحليب، فإنه يخسر حوالي نصف محتوى فيتامين B6، ويمكن أن يؤدي التجمد والتعليب أيضًا إلى تقليل المحتوى أو القيمة الغذائية له.
7- فيتامين ب 7
وتشمل المصادر الجيدة: صفار البيض والكبد وبعض الخضار.
8- فيتامين ب 9
المصادر الجيدة تشمل: الخضروات الورقية، والبقوليات، والكبد، والخميرة، وبعض منتجات الحبوب المقواة، وبذور دوار الشمس، كما أن العديد من الفواكه لديها كميات معتدلة من حمض الفوليك (ب 9).
9- فيتامين ب 12
10- فيتامين سي
المصادر الجيدة تشمل: الفواكه والخضروات، كما يحتوي الكبد أيضًا مستويات عالية، أما الطهي فيدمر فيتامين سي.
11- فيتامين د
يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية من خلال أشعة الشمس أو مصادر أخرى إلى إنتاج فيتامين (د) في الجلد، كما يوجد في الأسماك الدهنية والبيض ولحم البقر والكبد والفطر.
12- فيتامين هـ أو E
تشمل المصادر الجيدة: فاكهة الكيوي، واللوز، والأفوكادو، والبيض، والحليب، والمكسرات، والخضروات الورقية، والزيوت النباتية، وجنين القمح، والحبوب الكاملة.
13- فيتامين ك
المصادر الجيدة تشمل: الخضروات الورقية الخضراء، والأفوكادو، وفاكهة الكيوي، كما أن البقدونس يحتوي على الكثير من فيتامين ك.
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