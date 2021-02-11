مونديال قطر 2022 يقام على مروج أمريكية

وقال مدير برنامج التجميل وأرضيات الملاعب الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، المهندس ياسر الملا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أنشأنا مزرعة بستنة مساحتها 800 ألف متر مربع في الصحراء شمال الدوحة بالقرب من محطة تحلية المياه لزراعة المروج لحقول كأس العالم 2022 ونباتات تنسيق الحدائق".

وأضاف: "نحتاج إلى غطاء عشبي عالي الجودة يمكن أن يكون مقاوما للحرارة، ولا يستهلك الكثير من الماء، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون أخضرا زاهيا، لذلك جربنا من 36 إلى 39 نوعًا من النباتات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من روسيا وجنوب أفريقيا، حيث أقيمت البطولات. النباتات الروسية لم تتمتع بجودة عالية أثناء النمو، لكن نباتات ولاية أوكلاهوما الأمريكية كانت مناسبة للغاية".

ونوه الملا إلى أن المتخصصين القطريين قبل إنشاء العشب الخاص بهم حاولوا أيضا التعاون مع المزارع الكبيرة التي تتعامل مع مروج ملاعب كرة القدم في أوروبا، لكنهم فشلوا لأن وصفاتهم لزراعة ملاعب كرة القدم لم تتناسب مع المناخ في قطر.

وقال: "كانت الصعوبة في إنشاء مثل هذه المزرعة في الصحراء تتمثل في الاستمرار في استخدام كميات أقل من المياه وعدم الإضرار بالتربة في قطر، لذلك حاولنا استخدام الرمال من الدولة نفسها، والتي تأتي من الشمال".

وتستخدم قطر نفس العشب المستخدم في مروج الحدائق العامة كعشب لملاعب كرة القدم، وقال الملا: "على سبيل المثال، في أوروبا، تُستخدم نباتات مختلفة لملاعب كرة القدم وتصميم المناظر الطبيعية، لكن العشب الذي تم إنشاؤه في قطر لألعاب البطولة مناسب لأغراض مختلفة".

وبهدف اختبار العشب الذي سيغطي ميادين ثمانية ملاعب مبنية لبطولة العالم و49 ملعبًا للتدريب، دعا منظمو كأس العالم نجوم كرة القدم العالمية لمعاينته حيث أعربوا عن تقديرهم لجودة العشب.

وقال الملا: "في استاد الجنوب، الذي سيستضيف ربع نهائي كأس العالم، الذي افتتح في عام 2019، أقيمت بالفعل أكثر من 120 مباراة، وقدّر لاعبو كرة القدم ومن بينهم مشاهير جودة السطح الأخضر ووجدوه ممتازا".

بعد انتهاء البطولة العالمية، لن يتم التخلي عن مشروع البستنة، حيث لا يزال لدى قطر الكثير من العمل للقيام به في مجال تنسيق الحدائق في البلاد.

ونوه الملا إلى أنه "تم زرع خمسة آلاف نبات من 80 نوعا من مختلف أنحاء العالم في هذا المكان".

وفقًا لتقليد قديم، تقام جميع بطولات كرة القدم العالمية على العشب الطبيعي، وكانت قطر أول دولة عربية تحصل على حق استضافة كأس العالم، لكن لأول مرة في التاريخ لن يحدث في الصيف بل في الشتاء، حيث ستقام المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على ملعب مدينة لوسيل في قطر.