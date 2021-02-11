هل هو غزو فضائي؟... مشاهد ضوئية غريبة جدا في سماء أمريكا... صور

صدم المواطنون الأمريكيون بظهور أعمدة ضوئية غريبة ومتحركة في سماء بعض المناطق شمالي أمريكا، ما أثار الكثير من التساؤلات وفتح بابا واسعا للجدل حول أسباب هذه الظاهرة.

قال خبير الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، بيل تايلور، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن"، تعليقا على صور الأعمدة الضوئية التي شوهدت في وقت مبكر من هذا الأسبوع في منطقة "نورث بلات" في نبراسكا: "كان الأمر تقريبًا كما لو كنت أنظر إلى الأضواء الشمالية لأنها كانت تقفز وتتحرك وتتغير في المظهر".

WOW! Light Pillars seen early this morning (light reflection from ice crystals) in Algona, Iowa. Photo courtesy of @cyclonecougar #IAwx pic.twitter.com/DAgaLcpbxa — Mark Tarello (@mark_tarello) February 5, 2021

وأضاف الخبير: "لحسن الحظ بالنسبة لنا، هذا ليس غزوا فضائيا أو نشاطًا من خارج كوكب الأرض، ولكنه بالأحرى ظاهرة بصرية تسبب بها الجو البارد.

Check out these light pillars our meteorologist Bill Taylor captured tonight in North Platte. #NEwx pic.twitter.com/USwYS9mFyb — NWS North Platte (@NWSNorthPlatte) February 8, 2021

ويرتبط ظهور أعمدة الضوء بتشكل طبقات من البلورات الثلجية في الغلاف الجوي السفلي للأرض وفوق مصدر ضوء صناعي أو أي مصدر ضوئي، متواجد على سطح الأرض.

وتأخذ البلورات الجليدية شكلا سداسيا مسطحا وتتحرك ببطء عبر الغلاف الجوي، وبالتالي تصبح مرايا عملاقة مؤقتة تعكس الضوء وتكون جزيئات الجليد بالقرب من الأرض خفيفة بدرجة كافية لتظل معلقة في الهواء.

And it is important to think about light pillars.pic.twitter.com/X9vM0uHudk — Alberto Tufaile (@Albertotufaile) February 10, 2021

وبحسب دائرة الطقس الوطنية في لاكروس بولاية ويسكونسن، فإنه "كلما ارتفعت البلورات في الغلاف الجوي، زاد ارتفاع العمود"، ويجب أن تكون الظروف الجوية خالية من الرياح ومستقرة جدا وباردة جدا لتشكل هذه الظاهرة الفريدة.