تسجيل
13:08 GMT11 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المشروبات الكحولية

    دراسة تكشف 6 أطعمة يمكن أن تضرب الكبد

    © Photo / CC0 Creative Commons
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103786/87/1037868742_0:36:1920:1116_1200x675_80_0_0_947133dc7540906a1ac0acddd05bca18.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202102111048079886-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-6-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF/

    يتجاهل معظم الناس ضرورة العناية بصحة الكبد في روتين الحياة اليومي في حالة عدم وجود مرض، إذ نجد غالبية الأشخاص يعتنون بصحة الكبد لديهم فقط في حالة تشخيص المرض مثل تليف الكبد أو أمراض الكبد الدهنية وما إلى ذلك.

    من الضروري جدا الاعتناء بالكبد لأنه يلعب دورا أساسيا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم التمثيل الغذائي، وتحويل العناصر الغذائية إلى مركبات يمكن للجسم استخدامها في وظائف وعمليات مختلفة، وذلك وفقا لتقرير صحي نشره موقع "ذا هيلث ساست" الطبي.

    التوابل
    © Photo / Pixabay License
    دراسة تكشف فوائد ومخاطر استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة
    وتجدر الملاحظة أن الأطعمة التي يتم تناولها لها تأثير مباشر على صحة الكبد، لذلك في حين أنه من المهم معرفة الأطعمة التي يجب تناولها، يجب أن تكون على دراية أيضا بالأطعمة التي تحتاج إلى تجنبها.

    فيما يلي قائمة بأسوأ الأطعمة التي تحتاج إلى تجنبها إذا كنت تريد أن تتمتع بصحة جيدة ومثالية للكبد لديك:

    الأطعمة الدهنية: إن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل البطاطا المقلية والبرغر وما إلى ذلك يمكن أن يعيق وظائف الكبد، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى تطور مرض الكبد الدهني، يمكن أن يؤدي حتى إلى التهاب مما قد يسبب مشكلة تسمى تليف الكبد (تندب الكبد)، لذا يفضل التركيز على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي عوضا عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون.

    السكر: يجب تجنب السكر إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكبد، لأن الكبد هو المسؤول عن تحويل السكر إلى دهون، وعندما تفرط في إجهاد الكبد بكمية كبيرة من السكر، فإنه يبدأ في تكوين الكثير من الدهون، وعندما يحدث ذلك، يمكن أن تصاب بمرض الكبد الدهني.

    الكحول: الإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يتسبب في تلف الكبد، وقد يؤدي إلى تليف الكبد، وتشير الدراسات إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تشرب أكثر من كوب واحد من الكحول، وعلى الرجل أن يقصرها على كأسين في اليوم، لذلك يجب التقيد بتلك المعايير والعمل على الحد من شرب الكحول قدر الإمكان.

    الأطعمة المعبأة: يمكن للأطعمة الخفيفة المعبأة أن تدمر الكبد، إذ تحتوي معظم البضائع المعبأة على الكثير من الملح والسكر والدهون، وكلها ضارة بالكبد، لذا حاول أن تقلل منها واستبدالها بالأطعمة الصحية الغير معبأة.

    الحليب كامل الدسم: يحتوي الحليب على دهون مشبعة وهي ليست مثالية للأشخاص المهتمين بصحة الكبد، إذا كنت ترغب في الحد من تلف الكبد، عليك تقليل كمية الحليب كامل الدسم، يمكنك اختيار الحليب قليل الدسم أو التحول إلى الشاي الأخضر وشاي القرفة وما إلى ذلك، خصوصا أنه ربطت الكثير من الدراسات بين استهلاك الشاي الأخضر، والتمتع بكبد صحي خالي من الأمراض.

    الزبدة: غالبا ما ارتبطت منتجات الألبان بما في ذلك الزبدة، بمشاكل الكبد، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر غير مفيد للكبد، إذ يمكنك التحول إلى زيت الزيتون، الذي يحتوي على أحماض أوميغا 3 التي لها دورا فعالا في تخفيف خطر الإصابة بأمراض الكبد.

    انظر أيضا:

    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    من بينها القهوة.. الأطعمة والعادات الأكثر ضررا بالعظام
    4 أطعمة يجب تناولها يوميا لمعالجة اضطرابات الغدة الدرقية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1 فبراير/ شباط في العاصمة يانغون، 10 فبراير 2021
    بفساتين الزفاف يطالبن إنهاء الانقلاب في ميانمار
    وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ
    المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك
    معلومات عن مسبار الأمل
    "مسبار الأمل"... أول مسبار عربي إلى المريخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك