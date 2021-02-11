شركة روسية تطور ربوتا رباعي الأرجل بقدرات عالية

صممت الشركة الروسية المتخصصة بالتطوير وأمن المعلومات "CrossTech Solutions Group" نموذجا لكلب (سايبر دوغ) ربوت قادر على تنفيذ حركات متعددة ومختلفة بالإضافة إلى القدرة على الاستشعار بالبيئة المحيطة.

ويستطيع الكلب المطور تحديد المكان والبيئة المحيطة بالإضافة إلى درجة الحرارة والعودة إلى القاعدة الأساسية لإعادة الشحن بالإضافة إلى عدد من الميزات.

وقامت الشركة الروسية بهذه الخطوة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الروبوتات رباعية الأرجل إلى روسيا، بالإضافة إلى انخفاض عدد الجهات الطالبة لهذه الروبوتات، الأمر الذي جعل الشركة تتخذ قرارا لبدء تصنيع هذه الروبوتات.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "في الوقت الحالي، يقوم المتخصصون في الشركة بتكييف برنامج التحكم في محركات المؤازرة لنموذج الروبوت الذي تم إنشاؤه".

وتعمل الشركة على دمج خوارزميات الرؤية في قلب نظام التحكم بالروبوت المسؤول عن المحركات الأمر الذي من شأنه أن يوفر حركة مثالية للروبوت.

ويوفر هذا التطوير تحقيق استقلالية لعمليات الروبوت عند تكليفه للقيام بمهمة في قطاع العمل الصناعي، بالإضافة معالجة المعلومات حول الأشياء المحيطة بالروبوت.