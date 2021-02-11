"استمع إلى صوتها"... اكتشاف أقدم آلة نفخ موسيقية في التاريخ عمرها 17 ألف عام... صور وفيديو

تمكن علماء الآثار من تحديد آلة موسيقية فريدة يزيد عمرها عن 17 ألف عام، وجدت في أحد الكهوف جنوبي فرنسا.

أكد علماء الآثار العثور على ما وصف بأنه "أقدم آلة نفخ موسيقية في التاريخ" مكتشفة إلى يومنا هذا، في أحد كهوف فرنسا قدر عمرها بأكثر من 17 ألف عام.

وسخر الإنسان صدفة ضخمة لجعلها كآلة نفخ موسيقية، حيث استخدمها كمزمار من خلال إدخال تعديلات جوهرية على شكلها ومخارج الهواء الخاص بها ما جعلها تتحول من مجرد صدفة عادية إلى آلة نفخ موسيقية.

وبحسب البحث المنشور في مجلة "ساينس أدفينس" العلمية المتخصصة، تكمن أهمية هذه الآلة بمجموعة من النقاط التي وضعت داخل غلافها، والتي تتطابق مع الرسوم القديمة المنقوشة على جدران كهف مارسولاس في جبال البيرينيه حيث تم اكتشاف القطعة الأثرية في عام 1931.

وأكد جيل توسيلو، الباحث في جامعة "تولوز" أن هذا الاكتشاف يؤسس لصلة قوية "بين الموسيقى التي يتم تشغيلها من خلال هذا البوق وبين الرسومات الموجودة على الجدران".

وقال توسيل: "على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها إثبات وجود علاقة بين الموسيقى وفن الكهوف في التاريخ الأوروبي قبل التاريخ".

ويبلغ طول البوق المصنوع من صدفة طبيعية حوالي 31 سنتيمترا بعرض 18 سنتيمترا في أوسع نقطة فيها.

عندما اكتشفت الصدفة لأول مرة ظن علماء الآثار أنها مجرد كأس "احتفالية" للشرب، لكن التحليل الذي أجراه فريق بقيادة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي قلب هذا التفسير رأساً على عقب.

حدد العلماء التعديلات المتعمدة التي من شأنها أن تعزز قدرة القشرة على إصدار الصوت، تتضمن هذه التعديلات، الفتحة المقطوعة في أحد الأطراف والتي كانت ستسمح بإدخالها في الفم، والقطع في الطرف الآخر التي من شأنها أن تجعل من السهل إدخال يد لتعديل الصوت.

🎵An 18,000-Year-Old Giant Conch

The shell was played for the first time in millennia after being rediscovered in the collections of a French museum



First record of the sound produced by the oldest Upper Paleolithic seashell horn 🎶https://t.co/GsL7RDaYCH pic.twitter.com/ymZssHhVxI — MU-Peter Shimon 🀄 (@MU_Peter) February 11, 2021

وطلب الفريق من موسيقي محترف أن ينفخ في البوق، واستطاع الموسيقي المختص إصدار عدة نغمات موسيقية كانت واضحة، برغم مرور آلاف السنين على القطعة، حيث يمكن سماع صوتها في الملف المرفق على "تويتر".

Así suena una caracola de 18000 años de antigüedad, el instrumento más antiguo de este tipo, cuando se vuelve a tocar. Más info sobre su historia, aquí: https://t.co/2SBSXvlbm2 pic.twitter.com/wFyRZfzgjG — Antonio Martínez Ron (@aberron) February 10, 2021

وقال فيليب والتر من جامعة "السوربون": "الشدة الناتجة مذهلة، حوالي 100 ديسيبل عند متر واحد، والصوت موجه للغاية في محور فتحة الآلة".