معلومات صادمة... سلالة فيروس كورونا المتحورة تقوض فاعلية اللقاحات وقد تكتسح العالم

قالت رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا، شارون بيكوك، إن سلالة فيروس كورونا التي تم العثور عليها لأول مرة في منطقة كينت البريطانية تشكل خطرا لقدرتها على التحور وتقويض الحماية التي توفرها اللقاحات.

وأضافت بيكوك، أن السلالة البريطانية انتشرت بشكل واسع في البلاد ومن المرجح أن "تجتاح العالم"، بحسب ما نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية.

وأشارت العالمة، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كانت فاعلة ضد الطفرات الجديدة حتى الآن، لكن هناك خطر من أن تكون لا جدوى منها في وجه تحورات سلالة كينت البريطانية.

واكتشفت هذه السلالة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول عام 2020، في مقاطعة كينت جنوب شرقي إنجلترا، وانتشرت بسرعة خلال الأشهر التالية، وكانت سببا لفرض الحجر الصحي من جديد في جميع أنحاء بريطانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت بيكوك، إن ما يثير القلق هو أن هذه السلالة بدأت تتغير من جديد وذلك يمكن أن يؤثر على الطريقة التي نتعامل فيها مع الفيروس من حيث المناعة وفاعلية اللقاحات.

هناك ثلاث سلالات رئيسية معروفة تقلق العلماء: سلالة أفريقيا الجنوبية، المعروفة لدى العلماء باسم "20I / 501Y.V2" أو "B.1.351" والسلالة البريطانية (كينت) المعروفة باسم "20I / 501Y.V1" أو "B.1.1.7" والسلالة البرازيلية المعروفة باسم "P.1".