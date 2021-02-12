بعد برونزية مونديال الأندية.. "الفيفا" و"الكاف" يبعثان بتهنئة خاصة للأهلي

بعث الاتحادان الدولي والأفريقي بتهنئة خاصة إلى النادي الأهلي المصري، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بفوزه على بطل كوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي، أمس الخميس.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، لتهنئة "الشياطين الحمر"، قال فيها:

الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي.

#كأس_العالم_للأندية 🇶🇦🏆



الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية🥉



الأهلي: ✅❌❌✅✅

بالميراس: ❌❌✅✅❌



👏 ألف مبروك للنادي 🇪🇬 الأهلي الفوز بالمركز الـ3⃣

على حساب بالميراس البرازيلي🇧🇷 pic.twitter.com/yYyewQnUsK — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 11, 2021

وبدوره، هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بالفوز بالمركز الثالث، وحصده الميدالية البرونزية ‏ببطولة كأس العالم للأندية 2021 ، التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.

ونشر الكاف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها:

للمرة الثانية الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية.. تهانينا لممثل أفريقيا وبطلها.‏

وكان النادي الأهلي المصري قد تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، مساء الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.

للمرة الثانية، الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية 🥉



تهانينا لممثل إفريقيا وبطلها 👏@AlAhly | #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/1uLUeW9Rjd — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 11, 2021

وتعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن نتيجة المباراة تُحتسب "تعادلا" لأنها انتهت بركلات الترجيح، لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.