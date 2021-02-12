فواتير الكهرباء تكشف قتل رجل من أصول عربية لابنه والاحتفاظ بجثته لعامين في فرنسا

يواجه المدعو "د. محيي الدين"، وهو من أصول جزائرية، محكمة مدينة "نانتير" الفرنسية بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 15 عاما، وإخفاء جثته داخل منزل الأسرة لمدة عامين تقريبا.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى العام 2015، لكن تم اكتشاف الجثة في شهر تموز/ يوليو لعام 2017، عندما نفذت السلطات المكونة من مفوض قضائي وعامل أقفال وبعض من عناصر الشرطة حكم إخلاء، لتوقف المتهم البالغ من العمر 69 عاما، عن دفع فواتير كهرباء المنزل، المكون من غرفتين، لمدة سنة تقريبا.

وطرقت المجموعة باب المنزل، حيث يقيم الأب والابن منذُ 3 سنوات ببلدة "نويي سور سين"، وسمعوا من الداخل شخصا يطلب منهم الانتظار، وعندما تأخر في فتح الباب قاموا بكسر القفل ليجدوا صاحب المنزل وقد غرز سكينا في بطنه، ووسط المنزل وجدوا جثة الفتى ملفوفة في بعض الأغطية والستائر. وفقا لموقع "إرم نيوز".

ونقل المتهم إلى مستشفى "بيشات"، وعندما استقرت حالته الصحية استجوبه المحققون، فقال إن ابنه وقع بالخطأ على سكين خلال مشاجرة بينهما، وكان يهدد والده بقتل نفسه إذا أخذه معه لقضاء عطلة رأس السنة مع العائلة في الجزائر، مضيفًا أنه لم يبلغ مصلحة الإنقاذ لأن الابن كان في حالة ذهول.

إلا أن تقرير الطب الشرعي كشف عن زيف أقوال المتهم، حيث وجد على الجثة عدة طعنات بالسكين بعضها في الظهر، وأودع المتهم في السجن فور خروجه من المستشفى في الـ19 من شهر تموز/يوليو لعام 2017.

واستطاع الجاني أن يخفي ما حصل على أصدقاء الضحية طيلة هذه المدة، خصوصا زملاءه وإدارة المؤسسة التي يدرس فيها، بالقول إن ابنه سيكمل دراسته في الجزائر، فاقتنع الجميع لأن الراحل كانت له عائلة في الجزائر ويسافر إليها بانتظام، وأحيانا يعود إلى الدراسة متأخرا بعد نهاية العطلة.

وأشار تقرير النيابة العامة إلى أن الأسرة فقدت الأم عام 2014، حيث توفيت بعد إصابتها بداء السرطان، مما تسبب في أضرار نفسية جسيمة للأب والابن.

واعترف الأب بأنه احتفظ بجثة ابنه داخل المنزل، لكنه لا يزال ينكر قتله، ويصر على أن وفاته كانت حادثة.