تسجيل
12:03 GMT12 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نساء أفغانيات يشاركن في احتجاج يطالب الحكومة الأفغانية بوقف التمييز ضدهن

    امرأة حامل تبيع كليتها لتسديد ديون زوجها المحتجز لدى طالبان

    © AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048092675_0:128:2927:1774_1200x675_80_0_0_f4fc5381fa28f59cab0ecd51a7ceb300.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202102121048092758-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/

    قامت امرأة أفغانية بتقديم تضحية كبيرة بهدف إنقاذ زوجها المحتجز لدى حركة "طالبان" في ظاهرة خطيرة انتشرت في ولاية هيرات بأفغانستان بسبب تردي الأوضاع الصحية في البلاد.

    انتهت الخيارات لدى المرأة الأفغانية، خوراي جول (28 عاما) من مواليد مقاطعة فارياب القريبة، التي لجأت إلى مقاطعة هيرات بسبب الحرب وأعمال العنف في البلاد، لتضعها الحياة أمام خيار هو الأقسى، حيث أجبرتها الظروف المادية على التضحية بإحدى كليتيها من أجل إنقاذ زوجها المحتجز لدى حركة "طالبان" بسبب عدم إيفائه بالديون المترتبة عليه نتيجة قروض قد حصل عليها.

    سمكة ملك الرنجة
    © CC BY-SA 3.0 / Katia Cao / Regalecus glesne found in Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
    سمكة تبتلع ثعبانا أكبر منها بعشرة أضعاف وتقع بمشكلة خطيرة... فيديو
    وقالت خوراي جول: "في اليوم الذي أعطيت فيه كليتي كان قد مضى على حملي 50 يوما، لم أخبر الأطباء أنني حامل، لأنني اضطررت للقيام بذلك".

    وأضافت جول: "لم أكن أعرف الشخص الذي أعطيته كليتي، لكنه من أفغانستان"، وأشارت المرأة الأفغانية إلى أنها "قد أجريت اختبارات (بهدف التطابق) قبل ذلك. وفي وقت لاحق، اتصل بي الأطباء وطلبوا مني القدوم وإعطاء كليتي لشخص ما، فذهبت إلى هناك وأعطيت الكلية".

    وبدوره، قال عمرو الدين، زوج خوراي جول في تصريحات نقلها موقع "tolonews" الأفغاني، أنه "تم نقلي إلى أحد الجبال بسبب الديون المترتبة علي، ولم يكن أمام زوجتي خيار سوى الذهاب إلى مستشفى لقمان الحكيم لبيع كليتها".

    وعلقت وزارة الصحة العامة في أفغانستان على الحادثة، مؤكدة أن بيع وشراء الأعضاء غير قانوني، وستتم مقاضاة المستشفيات المتورطة في عمليات زرع الأعضاء غير القانونية ويمكن أن تسبب الملاحقة القانونية بإلغاء تراخيص هذه المستشفيات، فيما لم تعلق حركة "طالبان" الأفغانية على الحادثة.

    نساء ساهمن في منح المرأة حقوقها عالميا
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    نساء ساهمن في منح المرأة حقوقها عالميا

    وتشكل الحادثة الأخيرة ظاهرة بدأت بالتزايد في المجتمع الأفغاني بشكل كبير بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وكان الموقع قد أشار لهذه الظاهرة قبل أسبوع واحد تقريبا، حيث قال إن "المئات من الفقراء والمشردين باعوا أعضائهم الحيوية مقابل سعر زهيد في مقاطعة هيرات الغربية".

    صدفة محار في مالي ستون، جنوب كرواتيا تحتوى على عدوى نوروفيروس
    © AP Photo / Eldar Emric
    "استمع إلى صوتها"... اكتشاف أقدم آلة نفخ موسيقية في التاريخ عمرها 17 ألف عام... صور وفيديو
    وتظهر الأرقام المؤكدة أنه تم بيع أكثر من 1000 كلية في مقاطعة هيرات على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي قرية  "سي شانبا بازار" في منطقة إنجيل بهيرات، يعيش أكثر من 100 من هؤلاء الأشخاص الذين باعوا كليتهم، وهم أقارب، قالوا إنهم استسلموا للعروض المالية بسبب البطالة والفقر الشديد، من ضمنهم نساء وأطفال، مقابل مبلغ يقدر بحوالي 3800 دولارا.

    وبحسب الموقع، أعلن مسؤولون أفغان عن تشكيل فريق للتحقيق في انتشار بيع الأعضاء الحيوية في هيرات، حيث يجري مستشفيان وهما "لقمان الحكيم" وآريا أفغان" عمليات زرع كلى غير شرعية.

    انظر أيضا:

    سمكة تبتلع ثعبانا أكبر منها بعشرة أضعاف وتقع بمشكلة خطيرة... فيديو
    هل هو غزو فضائي؟... مشاهد ضوئية غريبة جدا في سماء أمريكا... صور
    كلب يستغل سيارات ري الحدائق لأخذ حمام بارد... فيديو
    صورة قديمة لشاكيرا تكشف أصولها العربية
    الكلمات الدلالية:
    متبرع بكلى, بيع الكلى, الكلى, حمل, طالبان, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    فيسبوك يساعد في إلقاء القبض على المشاركين في اقتحام الكونغرس
    "فيسبوك" يساعد في إلقاء القبض على المشاركين في اقتحام الكونغرس
    إنفوجرافيك... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك