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    الممثل المصري محمود ياسين

    "بخط اليد"... رانيا محمود ياسين تكشف عن "نجم مصر الأول"... صورة

    © Photo / Facebook/ Mahmoud Yassin
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    سلطت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، ابنة النجم المصري الراحل، محمود ياسين، الضوء على "نجم مصر الأول" من خلال صورة شاركتها على حسابها في "إنستغرام".

    وشاركت الفنانة المصرية صورة غلاف أحد أفلام والدها، الفنان المصري الرحل محمود ياسين، بهدف تسليط الضوء على عبارة صغيرة كتبت في أعلى الغلاف.

    المغنية الكولومبية شاكيرا
    © AP Photo / Lionel Cironneau
    صورة قديمة لشاكيرا تكشف أصولها العربية
    ويظهر في الصورة التي شاركتها الفنانة المصري صورة والدها ضمن غلاف فيلم كتب في أعلى الغلاف مع إشارة بخط اليد "نجم مصر الأول.. محمود ياسين".

    وقالت ابنة الفنان الراحل معلقة على الصورة باللهجة المصرية: "لقب نجم مصر الأول.. أول فنان يتقال عليه هذا اللقب، لكن لا كان يحب الألقاب ولا تفرق معاه ولا حتى لقب النجم محمود ياسين، كان بيقول أنا مبحبش النجومية ولا نجمكم أنا بحب الفنان محمود ياسين، طول عمره متواضع وزاهد الدوشة برغم أنه كان في قمه بؤرة الضوء وكل الدوشة حواليه لوحده بلا منازع لكن كان هو ده محمود ياسين الفنان والإنسان متواضع وزاهد الله يرحمك يا أبويا الغالي ويسكنك فسيح جناته جمعتك في الجنة، يارب أجعله ممن قلت فيهم: فرحين بما آتاهم الله من فضله".

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    Публикация от Rania Yassin (@raniayassin10)

    وكانت الفنانة المصرية قد أشارت في تصريحات سابقة إلى الاهتمام الذي لمسته من قبل الحكومة المصرية وحب الشعب المصري والعربي للفنان الراحل وتكريمه مؤكدة أن محبي الفنان كانوا "سندا" لأسرتها بالتعاطف والحب مؤكدة أن جمهور محمود ياسين "لا يقل عن أهله"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

    وتحدثت الفنانة المصرية عن اللافتة التي وضعت لوالدها الراحل "عاش هنا" على منزله في الشيخ زايد مشيرة إلى رغبة العائلة بأن توضع في مكان منزله القديم.

    لكن الفنانة نوهت إلى أن المنزل القديم قد تم هدمه وبنى مكانه عقار، لذلك لم توضع على باب العقار لأن ذلك "مغالطة"، لذلك تم وضع اللافتة في منزله بالشيخ زايد، وهو المكان الذى توفى به.

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    صورة قديمة لشاكيرا تكشف أصولها العربية
    الكلمات الدلالية:
    محمود ياسين, مصر, فن
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