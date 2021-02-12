شاب يدمج بين مهنة النادل والرقص ويحقق شهرة واسعة... فيديو

طور شاب من ولاية آسام شمال شرقي الهند، طريقة جديدة وفريدة لإسعاد الزبائن وجذبهم إلى المطعم أثناء تناولهم لوجباتهم وحاز على شهرة واسعة.

دمج سوراجيت تريبورا بين مهنته الأساسية كنادل وهوايته الفريدة بالرقص ليقدم للعملاء حركات استعراضية وراقصة رائعة جدا وفريدة حازت على اهتمام واسع من الزبائن.

ويرقص الشاب (23 عاما)على أغنية "Girl I Need You" ويقلد ممثل بوليوود، تايجر شروف، بحركات فيلمه "Baaghi".

The kind of moves that will make you forget the food you ordered! That’s right!

Surajit, one of our beloved waiter from AB’s Guwahati has now taken the internet by storm. Congratulations to Surajit for winning hearts with your moves just like your attitude.#dancersurajit #ABs pic.twitter.com/IIR3yiXP18 — Absolute Barbecues India (@absolutebbq) February 11, 2021

وحاز الشاب على اهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت مشاهد الفيديو التي تظهر مقاطع لرقاصاته بالانتشار بشكل واسع في الهند.

ونشرت كثير من وسائع الإعلام الهندية ورواد موقع "فيسبوك"، مشاهد له، حيث قام مستخدم بنشر مقاطع صورها للشاب الهندي أثناء زيارته للمطعم الذي يعمل فيه كنادل، وشاركها مع أصدقائه وكتب "استمتعت كثيرا بالرقصات".