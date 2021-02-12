مساعد عملي لحامل الهاتف الذكي... "كانون" تنشئ تطبيقا لترتيب الصور

يلتقط العديد من الأشخاص سلسلة كاملة من الصور حتى لا يفوتوا لقطة قيمة. نتيجة لذلك، تتراكم المئات بل الآلاف من الصور غير الضرورية في المعرض.

وبحسب موقع "4 بي دي آ"، سيعالج تطبيق "كانون" الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذه المشكلة.

يمكنك أيضًا تنظيف معرض الصور غير الضرورية يدويًا، ولكن إذا كان لديك آلاف الصور، فقد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً. تقول شركة "كانون" إن تطبيق "فوتو كالينغ" Photo Culling الجديد يمكنه أتمتة هذه العملية. حيث يستخدم خوارزمية رؤية الكمبيوتر الخاصة PHIL للعثور على أفضل الصور.

لهذا، يتم تسجيل الصور وفقًا لأربعة معايير: الحدة، والضوضاء، والعاطفة، والعيون المغلقة. سيعرض البرنامج إما أفضل اللقطات أو مجموعة لقطات متشابهة. يقترح التطبيق نفسه الصور التي يجب الاحتفاظ بها وأيها يجب حذفها.

بالإضافة إلى البحث عن الصور غير المرغوب فيها، يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لإنشاء ألبومات ديناميكية بناءً على أحداث مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك البرنامج إدارة المعرض بشكل فعال، وإظهار الذاكرة التي تشغلها الصور وعدد الصور المحذوفة.