كيف يمكن علاج آثار "سن اليأس" عند الرجال

لاتعتبر آثار "سن اليأس" حكرا على النساء فحسب، وإنما توجد كذلك لدى الرجال، بحسب ما وصفه أطباء مختصون بأمراض الذكور.

يحدث انقطاع الطمث عند النساء بشكل سريع إلى حد ما، ويتميز بانخفاض إنتاج هرمون الاستروجين وانقراض الوظيفة الإنجابية والهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج وأعراض أخرى.

وتتطور آثار "سن اليأس"عند الرجال بشكل أبطأ بكثير، وخصائصه الرئيسية هي انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون الذكري، المسؤول أيضًا عن الرغبة الجنسية.

ويعاني ما يصل إلى 30٪ من الرجال فوق سن الخمسين من إياس الذكورة، ومع تقدمهم في السن، تزداد شدة هذه الظاهرة. بينما يحدث انخفاض الهرمونات عند النساء بسرعة، حيث ينخفض ​​هرمون التستوستيرون لدى الرجال ببطء. لا يواجه الجميع إياس الذكورة، كما ويحتفظ الكثير من الرجال بالقدرة على إنجاب الأطفال حتى سن الشيخوخة.

لكن في بعض الأحيان، يؤدي انقطاع الطمث عند الذكور إلى الضعف الجنسي الشديد والضعف وحتى التدهور، وفي هذه الحالة يمكن تصحيح الوضع، من خلال نظام غذائي صحي مع الكثير من الخضار الورقية، وتجنب الأطعمة غير الصحية.

يحافظ النشاط البدني المنتظم على لياقتك ويعزز إنتاج هرمون التستوستيرون الطبيعي. يحتاج الرجال إلى راحة مناسبة ونوم ليلي لمدة 8 ساعات. يجب عليك أيضًا التعامل مع التوتر وتقليل مستواه. إذا انخفضت مستويات هرمون التستوستيرون كثيرًا، فبعد استشارة الطبيب، يمكنك التبديل إلى العلاج بالهرمونات البديلة.

لكن تذكر أنه لا يمكنك البدء بمفردك، حيث أن له العديد من الآثار الجانبية، مثل زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشر موقع thehealthsite.