أول شخص تلقى لقاح كورونا في لبنان... صور

كشفت تقارير لبنانية، اليوم الأحد، عن أول شخص في لبنان يتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن أول لبناني يتلقى اللقاح في بيروت هو رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور محمود حسون.

الدكتور محمود حسون رئيس العناية الطبية في مستشفى رفيق الحريري اول شخص يتلقى #لقاح_كورونا في لبنان pic.twitter.com/znhhfWOHIF — Naim Berjawi | نعيم برجاوي (@Naimbrj) February 14, 2021

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح "فايرز/ بيونتك" ضد فيروس "كورونا" المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح "فايرز/ بيونتك" ضد فيروس "كورونا" المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021

ولفتتت الصحيفة أن أول مسن في لبنان يحصل على اللقاح هو الفنان صلاح تيزاني (أبو سليم) البالغ من العمر 93 عاما.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، في لبنان، حملة التطعيم بلقاح "فايزر/بيونتيك" ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.

وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف باسم "أبو سليم".

وبالتزامن مع بدء التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، انطلقت عمليات التطعيم أيضا، في مستشفى القديس غاورغيوس (الروم)، ومستشفى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى دير يسوع الملك للعجزة، في العاصمة بيروت.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، أن الأولوية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا لكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والقطاع الصحي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تصريحات صحفية من مستشفى بيروت الحكومي، إنه "التزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني.. لن اتلقى اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدّم تضحيات كبيرة ويجب إعطاءهم كل الحماية للقيام برسالتهم".

تجدر الإشارة إلى أن 28 ألف جرعة من لقاح "فايزر" وصلت إلى لبنان أمس السبت، وستصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال، إن "الهدف المنشود تحقق وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش"، معتبرا أن "اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء.. وعلينا الإقبال على التسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات".

ويشهد لبنان، منذ مطلع العام، تسجيل أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وكذلك في عدد الوفيات اليومية.