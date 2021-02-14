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    دجاج مقلي

    يحتوي مادة مسرطنة... تحذير من منتج توابل دجاج شهير في الأسواق المصرية

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    حذرت السلطات المصرية من أحد منتجات توابل الدجاج المعروفة في الأسواق المصرية، وأكدت أنها تحتوي مادة مسرطنة.

    حذرت السلطات المصرية من أحد منتجات توابل الدجاج المعروفة في الأسواق المصرية، وأكدت أنها تحتوي مادة مسرطنة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".

    الشاي الأخضر
    © Fotolia / Nishihama
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    وأوضح محمد فتحي سالم، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، في برنامج "مساء دى إم سى" أن مادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج التي تستخدم في المنازل تحتوي على برومات البوتاسيوم، مؤكدا أن مادة برومات البوتاسيوم تعمل على جعل الخبز ذا ملمس ناعم.

    هذه المادة كانت تستخدم في العالم بأجمعه، إنه في سنة 1990 قامت اليابان بحظر منع دخول برومات البوتاسيوم في صناعة المخبوزات بشكل عام، وبعدها سنة 1993 قامت منظمة الصحة العالمية بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميا لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي.

    وتابع فتحي سالم إن مادة برومات البوتاسيوم تعمل على زيادة سرعة تخمير عجين الخبز، مؤكدا أن مصر كانت تستخدمها حتى أمس وتم منع استخدامها.

    وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أمس السبت، حظر استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مسرطنة.

    وتضمن قرار التموين حظر على أصحاب المخابز السياحية والبلدية ومحال الحلوى استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات كما نصت المادة الثانية من القرار أن من يخالف القرار يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

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