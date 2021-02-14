صلاح: سنقاتل حتى النهاية

وعد نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لجماهير فريقه، "بالقتال حتى النهاية"، وذلك في ظل تراجع أداء الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة، هذا هو وعدي لكم جميعا".

يذكر أن ليفربول كان قد انهار في 7 دقائق، ليسقط أمام مضيفه ليستر سيتي 1-3 مساء أمس السبت، في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

فيما قلب ليستر سيتي النتيجة في 7 دقائق عن طريق جيمس ماديسون وجايمي فاردي وهارفي بارنز في الدقائق 78، 81 و85.

وبهذا الفوز احتل ليستر سيتي للمركز الثاني مؤقتا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع، متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليغ منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودغرز مدرب ليستر الحالي.