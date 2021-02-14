الحذر من تلف مدى الحياة... إصابة رجل بقطع في قرنية العين بسبب الكمامة

تعرض رجل صيني من قطع في القرنية أثناء خلع الكمامة الخاصة به، وأوصى الأطباء بالحذر من أن الاهمال قد يؤدي إلى تلف قرني دائم.

الرجل، يبلغ من العمر 51 عامًا، ويعيش بمدينة هونغ كونغ، وذلك وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوجه الرجل إلى المستشفى مباشرة فور شعوره بألم حاد في العين بعدما خدشت كمامته القرنية (الجزء الأمامي في العين) عند خلعها.

وقال الأطباء القائمون على علاجه، إن الخدش سطحي، ولن يحدث ضرر دائم في الرؤية، محذرين من إصابات العين التي يمكن أن تنتج عن خلع الكمامة، مثل خدش القرنية، والذي قد تؤدي إلى تلف مستمر طوال العمر في حال عدم علاجه.

وتم إعطاء الرجل الصيني قطرات للعين، وسرعان ما التئم الخدش بعد 4 أيام فقط من العلاج، وتم إجراء الاختبارات والفحوصات التي أظهرت عدم تعرضه لتلف دائم في العين.

وكتب الدكتور ساني تشي ليك في مجلة "Visual Journal of Emergency Medicine"، أن هذه الإصابة "بمثابة تذكير مهم" بالمخاطر المحتملة للكمامات.

وأضاف، أن الزوايا والحواف الجانبية المموجة كلها نقاط حادة يمكن أن تمزق سطح القرنية"، لافتًا إلى أن هذه الحادثة يجب أن تكون بمثابة تحذير للمصنعين أيضًا لتحسين تصميم منتجاتهم.