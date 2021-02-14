منها الكحولية... مشروبات مميزة في فائدتها لمرضى السكري

تقول الأسطورة إن على مريض السكري شرب كميات كبيرة من المياه، ولكن في الحقيقة أه ليس فقط المياه، بل هناك مشروبات أخرى مفيدة لمرضى السكري.

موقع "ويب ميديكال" الطبي، استفرد في تقرير يتحدث فيه عن أبرز المشروبات التي تفيد مرضى السكري، منها الشتوية ومنها الكحولية أيضا.

البيرة أو الجعة

بعض المشروبات المغرية أو التي تبدو صحية ليست جيدة بالنسبة لك، ولكن يمكنك إجراء مقايضات أو نسخ سهلة محلية الصنع للعديد منها. يمكن أن تتناسب هذه الأطعمة اللذيذة مع نظامك الغذائي لمرض السكري ولا تزال ترضي رغباتك الشديدة.

تساعد في تحلل السكر في الدم والحفاظ على مستواه، ولكن بشرط أن تضيف لها الزنجبيل، حيث يمكنك الحصول على المزيد من النكهة الحارة مع عدم وجود السكر أو الكربوهيدرات.

الشاي الأخضر واللاتيه

يساعد الشاي الأخضر والأحمر وشاي الأعشاب على خفض الكوليسترول وضغط الدم المرتفع، كما يعمل على ضبط معدل السكر في الدم، لكن لا يجب إضافة السكر إليه.

الشوكولاته الساخنة بالحليب

لا يُنصح بتناول مرضى السكري كوب الشوكولاتة بالحليب في المقاهي والكافيهات، لكن يمكن إعداده في المنزل باستخدام الحليب قليل الدسم و3 ملاعق صغيرة من الكاكاو البودرة وملعقة صغيرة من السكر.

القهوة

عصير الليمون

يعمل تناول 2-3 كوب قهوة في اليوم على خفض فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما يقي من مشكلات القلب وارتفاع سكر الدم لدى مرضى السكري، وذلك بشرط عدم إضافة الحليب أو المحليات إليه.

كي يكون خالي من السكريات عليك بتحضيره في المنزل، وخاصة في فصل الصيف، غني جدا بفيتامين سي، ويساهم بتحقيق تناسب السكر في الدم.

عصير الفاكهة

يبدو أنه خيار صحي، لكن الإصدارات التي يتم شراؤها من المتجر تحتوي دائمًا على الكثير من الكربوهيدرات والسكر. ويبقى لديك خيار البيت في هذه الحالة.

عصير البرتقال

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، ويمكن تناول مرضى السكري كوب من عصير البرتقال الخالي من السكر، والذي يتكون 15 سعرًا حراريًا فقط.

الهوت سيدر

يتكون الهوت سيدر من القرفة والتفاح الساخن، ما يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، لكن بشرط عدم إضافة السكريات إليه لعدم اكتساب مزيد من الٍسعرات الحرارية.