الأهلي المصري يفرض غرامة 300 ألف جنيه على أي لاعب يتحدث للإعلام

قررت إدارة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري فرض غرامة قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام.

وقال موقع "صدى البلد" إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع الغرامة على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال اأفريقيا.

جاء هذا ‏القرار عقب قيام عبد الحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية.‏

في سياق متصل، حدد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، مواعيد عودة اللاعبين المصابين في النادي الأهلي، والذين يصل عددهم إلى 5 لاعبين.

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد أكد أبو عبلة أن نجم الفريق وليد سليمان سيعود إلى التدريبات في غضون أسبوعين أو ثلاثة، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات بعد إعلان جاهزيته بشكل كامل".

وأكد أيضا أن كريم نيدفيد وناصر ماهر سينتظمان في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وقال: "كريم نيدفيد يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وسينهي القياسات العضلية التي يؤديها هذا الأسبوع ثم سيشارك في التدريبات الجماعية".

وعن ناصر ماهر أكد أبو عبلة أن "ناصر ماهر الذي كان يعاني من إصابة في الكتف سيشارك في التدريبات بشكل جزئي خلال أسبوع".

وبخصوص اللاعب محمد محمود فقد أوضح طبيب الأهلي أنه "بدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل، وسيبدأ المشاركة في التدريبات بشكل جزئي بعد شهر كامل".

وأوضح أن اللاعب محمود متولي والذي كان قد تقرر غيابه عن الملاعب لمدة 9 أشهر، قد مر منهم 6، وهو في طريقه للتعافي من إصابته في الرباط الصليبي بعد 3 أشهر، مؤكدا أنه يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد.