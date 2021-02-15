الهلال يقيل مدربه ويعين صاحب إنجاز البرازيل التاريخي

أعلن فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء أمس الأحد، إقالة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، بعد الهزيمة أمام ضمك بهدف دون رد، في الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى الهلال تعاقده مع مديره الفني رازفان لوشيسكو بالتراضي، وفقا لبيان أصدره النادي السعودي.

تولى لوشيسكو الهلال منذ يوليو/تموز 2019، واستطاع الفوز بالدوري السعودي وأبطال آسيا وكأس الأمير خادم الحرمين الشريفين رفقة الزعيم.

وقاد لوتشيسكو الهلال في 72 مباراة، فاز في 46 منها، وتعادل 15، وخسر 11، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

📄 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "رازفان".. ويكلّف البرازيلي "روجيرو ميكالي" pic.twitter.com/4mB1cL320Z — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2021

ويحتل الهلال المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

تعيين صاحب إنجاز البرازيل

وأعلن مجلس إدارة الهلال السعودي، تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لفريق تحت 19 عاما، في منصب المدير الفني.

ميكالي صاحب الإنجاز التاريخي للبرازيل بالفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2016 لأول مرة على الإطلاق، كما حقق فضية كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2015.

ويتصدر الشباب الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة.