لطيفة تبكي في عيد مولدها بسبب هدية "افتراضية" من والدتها... فيديو

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، اليوم الأحد، مقطع فيديو تبكي فيه بسبب هدية "افتراضية" من والدتها في عيد مولدها الذي وافق يوم عيد الحب (14 شباط).

وقالت لطيفة التي ذرفت الدموع خلال الفيديو، عبر حسابها بإنستغرام، إن والدتها وأخيها الأكبر وأخواتها هنؤوها بعيد مولدها بطريقة رائعة عن طريق إنشاد أغنية لها.

وفي الأغنية تغني والدة لطيفة أغنية "بنتي يا نور عيني.. الدنيا وما فيها".

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وعلقت لطيفة على الأغنية قائلة عبر حسابها بتويتر، "يا رب تحميلي عيلتي ويا رب تحميلي أمي وأخواتي وولاد أخواتي أنا عايشة بحسكم وبحبكم ليا، إنتوا سندي الحقيقي الذي لا ينتهي.. عمري ما كنت أتخيل هذة الهدية.. في الأغنية هذة حسيت عروق قلبي هي اللي تغني.. أحلى هدية جاتني في عمري في حياتي كلها يا رب ما يحرمني منكم و يخليكم ليا دايما".

يا رب تحميلي عيلتي و يا رب تحميلي امي و اخواتي و ولاد اخواتي انا عايشة بحسكم و بحبكم ليا انتوا سندي الحقيقي الذي لا ينتهي .. عمري ما كنت اتخيل هذة الهدية .. في الاغنية هذة حسيت عروق قلبي هي اللي تغني .. احلى هدية چاتني في عمري في حياتي كلها يا رب ما يحرمني منكم و يخليكم ليا دايما pic.twitter.com/5R6Evo2jTw — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 14, 2021

واحتفلت لطيفة (60 عاما) بعيد مولدها يوم أمس الأحد الذي وافق يوم عيد الحب.