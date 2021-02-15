أصالة تكشف عن زواج ابنتها شام وتتغنى بالعريس... فيديو

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن قرب ارتباط ابنتها شام، وعن أسلوب تربيتها لأولادها والنتائج التي حظيت بها بسبب هذا الأسلوب.

وكشفت أصالة عن أسلوبها وطريقتها الخاصة في تربية أطفالها، شام وخالد وعلي وآدم، مؤكدة أنها لا تعاملهم بشدة، وأنها كانت حريصة على إظهار "الحنان والدلع" تجاههم.

وقالت أصالة في تصريحاتها، باللهجة العامية المحكية: "أنا بربي أولادي بالمحبة الزايدة والدلع الزايد وما جابلي إلا أحلى النتائج".

ونوهت أصالة إلى أن ابنها خالد يتمتع بالوعي والحكمة منوهة إلى أن هذه المواصفات التي ظهرت مؤخرا قد فاجأتها.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، قالت أصالة في تصريحاتها عن طفليها الصغيرين: "آدم وعلي الصغار، المحبة ما عملت منن إلا أطفال رغم كل الظروف ضحكانين"، منوهة إلى الشبه الكبير بينها وبين أبنائها.

وأشارت أصالة إلى فخرها الكبير بابنتها شام، التي تشبهها بالعزيمة والإصرار، واشارت إلى أنها ستتزوج قريبا من شخص يحظى بعاطفتها هي أيضا، وقالت: "هنجوزها قريبا والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة"، معبرة عن أمنياتها بأن يصدق رهانها هذه المرة بخصوص الارتباط.