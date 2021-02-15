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    فتاة تعاني من السكري

    منها الموت المفاجئ... أعراض خطيرة تظهر بعد ارتفاع سكر الدم

    © Photo / Pixabay//BioBarica
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    يبدأ الجسم في إظهار علامات مرض السكري بمجرد الإصابة به، وتشمل هذه العلامات كثرة التبول وجفاف الفم والإرهاق وخدر القدمين والمشاكل الجلدية.

    ويجب فحص مستويات السكر على الفور في حال ظهور مثل هذه الأعراض، لأن مرض السكري لا يؤثر على تدفق الدم في الأوعية الدموية فحسب، بل يؤثر أيضا على أعضاء الجسم الأخرى، وذلك وفقا لتقرير صحي نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

    مختبر الدم
    © AP Photo
    دراسة تكشف عن منتج يقلل نسبة السكر في الدم
    وأكد العديد من الأطباء أن العادات الغذائية ونمط الحياة تؤثر أيضا بشكل كبير على صحة مرضى السكري، لذا لن تفيد الأدوية والعلاج إذا كنت لا تتبع نظاما غذائيا صحيا ونمط حياة جيد.

    من المعروف أنه يتم التحكم في جلوكوز الدم عن طريق الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، ويمكن أن يسبب نقص إنتاج الأنسولين للإصابة بمرض السكري الذي يعد حالة طبية يمكن السيطرة عليها، ولكنها في معظم الحالات تستمر مدى الحياة.

     إذا خرج مستوى الجلوكوز عن السيطرة، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للصحة وفي الحالات القصوى يؤدي أيضا إلى الموت المفاجئ.

    وذكر التقرير أيضا كيف يؤثر مرض السكري على أجزاء مختلفة من الجسم، وفق ما يلي:

    الجلد: معظم مشاكل الجلد لدى مرضى السكري ناتجة عن تلف الأوعية الدموية، الأمر الذي يسبب تصبغ الجلد، إذ غالبا ما تكون البقع الداكنة على الجلد خاصة حول اليدين والساقين هي العلامة الأولى لمرض السكري، لا تكون مسببة للألم أو مثيرة للحكة ولكن يمكن ملاحظتها بسهولة.

    القلب: الأشخاص المصابون بداء السكري هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على صحة القلب والأوعية الدموية، لذلك هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من الأمراض والاضطرابات المتعلقة بالقلب.

    القدم: يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى الشعور بالوخز أو التنميل في القدمين، وهذا غالبا ما يكون علامة على مرض السكري، تجدر الإشارة إلى أن مرض السكري يؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، لذا لا ينبغي تجاهل الخدر المتكرر ويجب مراجعة الطبيب على الفور.

    العيون: يمكن أن يتسبب مرض السكري في ضعف البصر وفقدان الرؤية في الحالات القصوى، إذا كنت مصابا بداء السكري فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون، إذ يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية في شبكية العين مما قد يكون ضارا للغاية بصحة العين.

    الكلى: الكلى هي العضو الأكثر تأثراً في الجسم عندما تكون مصابا بمرض السكري، وأشار الأطباء إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب الفشل الكلوي، وإذا توقفت الكليتين عن العمل فقد تحتاج إلى غسيل الكلى أو حتى زرع الكلى.

    لذلك إن كنت مصابا بمرض السكري، أو مهددا بخطر الإصابة به، يجب الاعتناء بالصحة العامة قدر الإمكان لتجنب الحد الأقصى من المخاطر.

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