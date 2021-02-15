بعد رسالة حب... فيديو يكشف مفاجأة تامر حسني الرومنسية لزوجته... فيديو

نشرت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني، فيديو يكشف المفاجأة المميّزة التي حضّرها لها زوجها.

وشاركت بسمة الفيديو على حسابها في "إنستغرام"، حيث يظهر صالة كبيرة مزيّنة بالبالونات الحمراء والورود المنثورة على الأرض، مع كمية كبيرة من الشموع والورود الحمراء، وصورة كبيرة لهما على شاشة التلفاز، في أجواء من الحب والرومانسية.

وعلّقت على المقطع، قائلةً: "شكرا يا تيمو بحبك"، ليردّ عليها تامر بتعليق قال فيه: "أنا بحبك أيضاً يا سومي ربنا يخليكي ليا".

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وكان المغني المصري تامر حسني وجّه رسالة إلى زوجته بسمة بوسيل بمناسبة عيد الحب.

رسالة حسني جاءت في لقاء خاص بمناسبة عيد الحب، أمس الأحد، عبر برنامج "أجمد 7" على إذاعة نجوم "إف إم".

تامر أكد في رسالته أن زوجته هي من تأثرت بالشائعات التي طالتهما على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بسبب صغر سنها.

لكنه أكد "مهما اتحملت أنا بعذرها، النهاردة عيد الحب، بقول لها كل سنة وأنتي طيبة وأنتي حبيبة قلبي، ومعلش عدي الحاجات دي وأنتي عارفة إن حياتي صعبة، وأنا عارف أن حياتي صعبة وأنتي أكبر من كده بكتير وربنا يخليكي ليا ويخلي لنا أولادنا".

وأكد حسني أن ابنتيه "تاليا" و"أمايا" بطلتان رياضيتان، لافتا إلى أن ابنته الكبرى حصلت على ميدالية في الجمباز مؤخرًا، والصغرى ما زالت تشارك في البطولة.