قرود تفجع أم هندية بخطف طفلتيها وقتل إحداهما

أقدمت مجموعة من القرود على خطف طفلتين توأمين لا يتجاوز عمرهما 8 أيام من منزلهما بمقاطعة ثانجافور، في ولاية تاميل نادو الهندية، وقامت بقتل إحداهما.

وفي التفاصيل " دخلت القردة إلى المنزل عن طريق إزالة قرميد السقف بينما كان والد الطفلتين في العمل وكانت الأم منشغلة بإعداد الطعام، إذ سمعت صراخ القرود وهرعت لتبحث عن طفلتيها ولم تجدهما"؛ وفقا لموقع "إرم نيوز".

من جهته قال ضابط الشرطة الذي تلقى البلاغ أنهم هرعوا على الفور لمكان الحادث ووجدوا واحدة من التوأمين فوق سطح المنزل وكانت بخير ولم تتعرض لأذى أما شقيقتها الأخرى فلقيت مصرعها إثر إلقائها داخل خندق موجود خلف المنزل.

وأوضح الضابط أن "الحادث نادر لأن القردة ليست منتشرة بكثرة في هذا المكان ولم تتلق الشرطة أي بلاغ من قبل مرتبط بهذا النوع من الحوادث".

وأفادت التقارير بأن الطفلتين لم يكن عليهما أي آثار لاعتداء الحيوانات، لذلك ما زالت التحقيقات جارية للوصول إلى حقيقة ما حدث بشكل أوضح.

الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الحوادث المتورط فيها قرود بالهند، والتي يعتقد أنها موطن لنحو 50 مليون قرد.

يقول أنصار حماية البيئة إن تدمير مساكن القرود الطبيعية هو السبب الرئيسي لانتقال الحيوانات إلى المناطق السكانية بحثا عن الطعام.

وفي وقت سابق قامت مجموعة من القرود بهز جدار أحد المنازل بعنف، فسقط وسحق أما وأربعة من أطفالها في فناء منزلهم في إحدى قرى الهند.