نباتات "المفترس" تدهش العلماء بقدرة فريدة يملكها البشر... صور وفيديو

تشير الدراسات القديمة إلى أن النباتات تستخدم الإشارات الكهربائية كنوع من أنواع "الجهاز العصبي" الذي يسير في عروق النبات.
وبدأ العلماء منذ عام 2011، بدراسة هذه الباتات، لكنهم اكتشفوا مؤخرا شيئًا جديدا مذهلًا حول هذا الكائن، فهي تولد مجالات مغناطيسية قابلة للقياس عندما تنغلق أوراقها.
وبحسب مجلة "nature" العلمية المتخصصة، التي نشرت تفاصيل البحث، تقدم النتائج الأخيرة الكثير عن كيفية استخدام الحياة النباتية لإشارات المجال المغناطيسي للتواصل وكمؤشر على المرض (وهو شيء نراه أيضًا في البشر والحيوانات الأخرى).
Action potentials induce biomagnetic fields in carnivorous Venus flytrap plants: Anne Fabricant et al. https://t.co/xfWASI5zIO pic.twitter.com/JVG9NLZLLK— Lukas VF Novak (@animalculum) February 9, 2021
وقالت عالمة الفيزياء من جامعة "يوهانس غوتنبرغ" في ماينز (JGU) في ألمانيا، آن فابريكانت: "لقد تمكنا من إثبات أن النظام النباتي المتعدد الخلايا ينتج مجالات مغناطيسية قابلة للقياس، وهو أمر لم يتم تأكيده من قبل".
Dionaea muscipula (Venus Flytrap)— David Domoney (@daviddomoney) February 11, 2021
These amazing plants have always fascinated me. Extracting nutrients from insects as the soil they naturally inhabit doesn't provide this.
No matter the temptation don't spring the trap as this can harm the plant.#MyHousePlantChangedMyLife pic.twitter.com/HkLu88npO4
استخدم الباحثون التحفيز الحراري لتحفيز النشاط الكهربائي لدى النبات، ومقياس حديث لقياس الاضطرابات المغناطيسية.
وبحسب الدراسة، ارتفعت الإشارات المغناطيسية التي تم قياسها إلى نحو 0.5 بيكوتيسلا، وهو ما يمكن مقارنته بالنبضات العصبية التي تطلق لدى البشر وهي أضعف بملايين المرات من المجال المغناطيسي للأرض، هو عبارة عن تموج صغير، لكن يمكن اكتشافه، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ونوهت الدراسة إلى أن هذا الاكتشاف قد يساعد مستقبلا في عملية فحص المحاصيل بحثا عن التغيرات في درجات الحرارة أو التغيرات الكيميائية أو الآفات دون الحاجة إلى إتلاف النباتات نفسها.
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