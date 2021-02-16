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    المسبار الصيني

    "تيانون" يغير مساره بشكل مفاجئ حول المريخ... مناورة صينية على بعد 400 مليون كيلومتر

    © Sputnik . CNSA/Beijing Institute of Spacecraft System Engineering/Depositphotos
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    قام المسبار الصيني "تيانون -1" بتغيير مساره مشكل مفاجئ حول كوكب المريخ، في مناورة صينية علمية على بعد نحو 400 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

    نفذ المسبار الصيني مناورة مدارية حول المريخ، بعد أن أصبح أول مركبة صينية تصل إلى كوكب المريخ، وتنطلق إلى خارج الأرض بهدف الاستكشاف.

    نبتة صائدة الذباب فينوس (Dionaea muscipula)
    © AFP 2021 / GUILLERMO LEGARIA
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    وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، "تم إشعال محرك من طراز (3000 إن) في الساعة الخامسة مساء (بتوقيت بكين) لضمان عبور مسار المسبار لقطبي المريخ".

    وأشارت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء إلى أنه "تم تعديل نقطة الحضيض، النقطة الأقرب في المدار إلى المريخ، إلى 265 كيلومترا".

    ونوهت الوكالة إلى أن المركبة الصينية "تيانون -1"، ستقوم بالعديد من التعديلات المدارية الإضافية للدخول إلى مدار للوقوف.

    واختار مهندسو وعلماء الفضاء الصينيون منطقة منبسطة نسبيا في الجزء الجنوبي من سهل شاسع على الكوكب الأحمر يطلق عليه اسم "يوتوبيا بلانيتيا"، كمنطقة هبوط محتملة للمركبة الجوالة التي يحملها المسبار.

    ومن المتوقع أن تهبط المركبة الحاملة لمركبة التجوال، على سطح المريخ في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، بهدف تنفيذ عمليات استكشافية.

    وصل المسبار الصيني "Tianwen 1" إلى مدار المريخ، قبل أيام، بعد رحلة طويلة بين الكواكب، ليصبح أول مسبار من هذا النوع تطلقه الصين.

    على أن يبدأ المسبار بإبطاء سرعته من أجل أن يتم التقاطها بواسطة مجال جاذبية الكوكب الأحمر ودخول مداره.

    وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية، بحسب ما ذكره موقع "فرانس 24".

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    الكلمات الدلالية:
    المريخ, الصين, المسبار
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