إصابة الإعلامي المصري عمرو أديب في حادث سير ونقله للمستشفى.. صور

أكدت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء، تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير ونقله إلى المستشفى.

ووقع الحادث الذي تعرض له الإعلامي عمر أديب بمحور منطقة دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وفقا لشهود عيان.

وتداول رواد موقع "تويتر"، صورا قالوا إنها للحادث الذي تعرض له عمرو أديب، وخلال الصور تظهر مقدمة السيارة مهشمة تماما نتيجة الاصطدام.

صور متداولة من حادث سير خطير تعرض له الإعلامي #عمرو_اديب وتم نقله إلى المستشفى دون أن تكشف على الفور طبيعة إصابته pic.twitter.com/SuP2CrILNQ — إرم نيوز (@EremNews) February 16, 2021

تفاصيل الحادث الذي تعرض له عمرو أديب

قال مصدر أمني، إن "الحادث الذي تعرض له عمرو أديب وقع نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بمؤخرة سيارة الإعلامي المصري، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته"، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

صور متداولة لتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث ونقله للمستشفى pic.twitter.com/ERloKVmZft — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 16, 2021

وأكد المصدر الأمني، أن الأهالي أبلغوا سيارة إسعاف نقلت عمرو أديب إلى المستشفى فور وقوع الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث".

الحالة الصحية لـ عمرو أديب

أفادت وسائل إعلام مصرية، أن الإعلامي عمرو أديب خرج من مستشفى دار الفؤاد، بعد قيامه بعمل أشعة كاملة على الجسم للاطمئنان عليه من عدم وجود أي نزيف داخلي .

وقال أحد معدي البرنامج الخاص بعمرو أديب، "إنه في حالة جيدة، وأن حالته مطمئنة، وأنه في الطريق لمنزله الآن"، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم".