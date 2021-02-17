عندما تنطق الحجارة... فنان سوري يولد من إبداعه "أبجدية أوغاريت الثانية".. صور

نزار علي بدر، فنان تشكيلي سوري، يرسم بالحجر لوحات بحجار صافون (عرش الإله بعل)، حيث يجسد فيها قضايا إنسانية كثيرة، بالإضافة لتخصيص جزء منها لتخليد حضارة "أوغاريت".

الفنان التشكيلي يقوم بتصوير لوحاته بعد الانتهاء منها لتخليدها لاحقاً في معرض خاص، ويقول نزار بدر لوكالة "سبوتنيك": "حجارة صافون، هي الحجارة الرائعة التي انتظرتني دهورا لأشكل بها معاناة الشعب السوري الذي قدم الغالي في سبيل صون تراب سوريا".

© Photo / Nizar Badr الفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر

ويضيف: "لم أقف متفرجا أو رماديا من أول يوم للحرب الظالمة على وطني وباشرت بتشكيل أعمالي بحجارة الصافون التي ولدت من رحم الألم الذي شهدناه ونشهده حتى اللحظة.

© Photo / Nizar Badr فن الرسم بالحجارة للفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر

ويتابع: "نحن نريد السلام لسوريا وللعالم، شكلت ما يتجاوز الـ30 ألف تشكيل بحجارتي.. شرحت بها كل شيء من عشق وحب ولوعة وهجرة نتيجة الإرهاب الذي حول حياة السوريين الى مأساة".

© Photo / Nizar Badr فن الرسم بالحجارة للفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر

ويختم مع "سبوتنيك" بالقول: "نسبت أعمالي وتشكيلاتي بحجارة صافون إلى مدينة أوغاريت التاريخية التي منها خرجت أول كتابة مسمارية لتنير طريق البشرية... وأنا بدوري طليت على حجارتي الأبجدية الثانية لها".

© Photo / Nizar Badr مظاهرة في إيطاليا من أجل السلام لسوريا

يذكر وأن الفنان نزار، بفنه، ساهم بتظاهرة طلابية بجامعة تورينو في إيطاليا، كان عنوانها "السلام لسوريا"، رفع فيها عمله "حمامة السلام" التي شكلها على إحدى شواطئ الساحل السوري.

فن الرسم بالحجارة للفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر © Photo / Nizar Badr

فن الرسم بالحجارة للفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر © Photo / Nizar Badr

مظاهرة في إيطاليا من أجل السلام لسوريا © Photo / Nizar Badr

فن الرسم بالحجارة للفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر © Photo / Nizar Badr 1 / 4 © Photo / Nizar Badr فن الرسم بالحجارة للفنان التشكيلي السوري نزار علي بدر

وتوسعت شهرته بلوحة "النزوح السوري" في برنامج المواهب المشهور "آراب غوت تالنت" نزوح السوريين وأطفالهم هرباً من الحرب.