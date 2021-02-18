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    البيض الملوث يغزو 40 بلداً حول العالم

    خبير تغذية يخبر كيفية اختيار البيض الجيد

    © REUTERS / Andreas Gebert
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    تحدثت خبيرة تغذية عن إمكانية تأثير حجم ولون البيض على مدى جودته بالإضافة لبعض الأخطاء الشائعة حول البيض.

    أخبرت تامارا برونتسيفا، المختصة بالتغذية والمعالجة في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، وكالة "سبوتنيك"، كيف يؤثر حجم أو لون صفار وقشرة بيضة الدجاج على جودتها.

    وأشارت برونتسيفا إلى أن البيض مخزن للفيتامينات والعناصر الدقيقة، فهو يحتوي على فيتامينات من المجموعات أ، هـ، وفيتامينات ب 9 ود، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، والسيلينيوم، وكذلك الكولين، الذي يعمل على تطبيع مستويات الكوليسترول.

    وفي الوقت نفسه، لاحظت برونتسيفا أن العديد من الأفكار الشائعة حول جودة وفوائد البيض لا تتوافق مع الواقع. على سبيل المثال ، هناك اعتقاد شائع بأن صفار البرتقال أكثر فائدة، لكن هذا اعتقاد خاطئ ، لأن لون هذا الجزء من البويضة يعتمد على تركيبة العلف. "مكوناته الأساسية هي القمح والذرة ، وإلى جانب ذلك ، يتم تغذية الطيور بإضافات تساعد على هضم الأعلاف بشكل أسرع: كاروتين في الذرة والبرسيم. نظرًا لوجود المزيد من الكاروتينات في العلف أو في الإضافات، ليكتسب صفار البيض لون أكثر إشراقا. تحدث عن حقيقة أن صفارا أكثر إشراقا سيكون ذا جودة أفضل أو أكثر صحة ، لا يمكننا ذلك ".

    مضيفة، الأمر نفسه ينطبق على لون القشرة، اللون الخارجي للبيضة لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة المنتج. ويعتمد التركيب الكيميائي للبيض مرة أخرى على العلف. "إذا أخذنا بيضا كلاسيكيا قياسيا من الفئتين C0 أو C2 ، فلا يمكننا هنا أن نقول إن بعض البيض أكثر فائدة، لأنه من حيث التركيب الكيميائي هم جميعا متماثلون تقريبا. كل شيء يعتمد بشكل مباشر على العلف المقدم للدجاج.

    وحول تقسيم البيض قالت الخبيرة، يتم تصنيف البيض حسب الحجم والجودة:"ينقسم البيض إلى خمس فئات حسب وزنها: أعلى درجة (75 جرامًا أو أكثر) ، مختارة (من 65 إلى 74 جرامًا) ، الفئة الأولى (من 55 إلى 64) ، الفئة الثانية (من 45 جرامًا إلى 54) والفئة الثالثة (من 35 إلى 44). اعتمادًا على خصائص الجودة ، يتم تقسيمها إلى بيض غذائي وبيض مائدة. يتم تخزين بيض الدايت لمدة لا تزيد عن 7 أيام، وبيض المائدة، اعتمادًا على درجة الحرارة: إذا كان من من صفر إلى 20 درجة ، ثم لا يزيد عن 25 يومًا ، وإذا كان من سالب 2 إلى صفر ، فلا يزيد عن 90 يومًا ".

    ووفقا لها، يوصى بغسل بيض الدجاج قبل الطهي مباشرة، حيث تقل مدة صلاحية المنتج بسبب التعرض للماء. يتم اعتماد البيض الذي يباع في المتاجر، وهذا يستثني محتوى المواد الضارة فيها. وفي الوقت نفسه، من الأفضل عدم استهلاك منتجات الشركات المصنعة غير المعروفة أو المزارع الخاصة في شكل خام، ولكن إخضاعها للمعالجة الحرارية.

    وأشارت المختصة إلى أنه أيضا هناك ما يسمى بالبيض العضوي من المزارعين للبيع، ولكن من الصعب تحديد الفئة التي ينتمون إليها، لأن المنتجين كقاعدة عامة، لا يرسلونها للبحث.

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    الكلمات الدلالية:
    الصحة, نقص التغذية, البيض
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